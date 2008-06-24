Черновецький дуже зацікавився торгівлею в Гідропарку

Столична влада вирішила упорядкувати торгівлю на території зони відпочинку «Гідропарк».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з цим документом, Головне управління торгівлі та побуту разом з Дніпровською районною держадміністрацією зобов’язані протягом тижня розробити план необхідних заходів з належної організації торгівлі.

Крім того, комунальне підприємство «Плесо» за цей же термін має подати схему розміщення об’єктів торгівлі: малих архітектурних форм, переносних лотків та інших конструкцій. При цьому керуватись необхідно існуючими можливостями підключення цих об’єктів до електричних, водопровідних та інших інженерних мереж.

У свою чергу, компанії «Київенерго», «Київводоканал» та санітарно-епідеміологічна служба міста перевірять стан цих мереж та подальшу можливість їх використання для належного функціонування торговельних точок.

Розпорядженням також передбачено, що Головне управління контролю за благоустроєм та районна адміністрація перевірять законність розміщення об’єктів роздрібної торгівлі в «Гідропарку» та демонтують несанкціоновані торгові точки.

У випадку виявлення самовільного захоплення земельних ділянок міська влада подаватиме матеріали до правоохоронних органів. Це стосується і зведених в «Гідропарку» стаціонарних споруд.