Деркач боїться перевірки Енергоатому часів його правління?

Вчорашня заява народного депутата, колишнього керівника НАЕК «Енергоатом» Андрія ДЕРКАЧА є панічною реакцією на заяву президента компанії Юрія НЕДАШКОВСЬКОГО про намір перевірити діяльність керівництва НАЕК «Енергоатом» за період з жовтня 2006 по червень 2008 року.

Про це заявляє керівник прес-служби НАЕК «Енергоатом» Ілона ЗАЄЦЬ, говориться в прес-релізі, переданому агентству УНІАН.

Як говориться в заяві, про це свідчить свідоме перекручування інформації і спроби інкримінувати Ю.НЕДАШКОВСЬКОМУ зловживання в НАЕК «Енергоатом». Перебуваючи на посаді заступника міністра палива і енергетики з жовтня 2006 року по червень 2008 року, він займався питаннями стратегічного розвитку атомної промисловості і енергетики, а не координацією фінансових потоків, закупівель і кадрової політики в «Енергоатомі», наголошується в заяві прес-служби.

Що стосується його попередньої діяльності на посаді президента НАЕК «Енергоатом», яку він обіймав двічі (у 2000-2002 рр. і в 2005-2006 рр.), то жодної справи про банкрутство НАЕК «Енергоатом» в цей період не порушено. Вперше справу про банкрутство компанії було відкрито під час керівництва Сергія ТУЛУБА, другий раз – Юрія КОВРИЖКІНА.

Закриття справи про банкрутство в листопаді 2007 року можна вважати провалом роботи юридичної служби А.ДЕРКАЧА, оскільки борги кредиторам погашалися в повному обсягц, без того дисконту, про який було досягнуто домовленості в 2005-2006 роках, заявляє прес-служба.

"Окрім боргів у справі про банкрутство великими сумами погашалися сумнівні борги, які не мали значного впливу на діяльність компанії, заявляє прес-служба. Натомість, рішення міжнародних справ щодо боргів перед ТОВ «АМТО», ТОВ «ВВД» і Remington Worldwide Ltd. було залишено без належної уваги.

Є нюанси і в політиці закупівель часів ДЕРКАЧА. Наведемо лише один з прикладів. У 2007 році ремонт конденсатора 1-го енергоблоку Південно-Української АЕС обійшовся компанії в п`ять разів більше, ніж аналогічні роботи на Запорізькій АЕС у 2006 році. Більш того, цих коштів не вистачило на роботи з антикорозійного покриття трубок конденсатора.

Через операції з будівництвом бризкальних басейнів на користь екс-депутата Дмитра КРЮЧКОВА ці роботи дотепер не почато, проте переглянуто результати тендеру, а вартість пропозицій переможця зросла на 50 млн. грн.", заявляє прес-служба НАЕК.

"Це лише незначна частина фактів, про яких писали ЗМІ і які підтверджені документами НАЕК «Енергоатом». Найцікавіше буде обнародуване після перевірки, ініційованої Ю.НЕДАШКОВСЬКИМ", підкреслюють в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня екс-глава НАЕК «Енергоатом», народний депутат України, член фракції Партії регіонів А.ДЕРКАЧ заявив, що не виключає, що при розгляді справи про банкрутство НАЕК «Енергоатом» до справи можуть увійти інші ініціюючі кредитори з вимогами понад 0,5 млрд. грн.

«Другого липня (дата, на яку призначено попереднє слухання справи про банкрутство НАЕК «Енергоатом» в господарському суді Києва – УНІАН), на нашу думку, очікується включення додаткових ініціюючих кредитів на суму більш як 500 млн. грн.», - сказав він, спрогнозувавши при цьому, що загальна сума штрафних санкцій за зазначеними позовами, у зв`язку з давністю простроченої заборгованості, може досягти 2,5 млрд. грн.

Крім того, ряд народних депутатів від Партії регіонів звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і до Генеральної прокуратури з проханням розібратися в ситуації, що склалася навколо НАЕК «Енергоатом», повідомив народний депутат-«регіонал» Володимир СІВКОВИЧ.

За його словами, відповідний депутатський запит 24 червня було направлено Президенту і до ГПУ. У ньому, зокрема, депутати відзначають, що на сьогоднішній день існує загроза штучного доведення НАЕК «Енергоатом» до банкрутства шляхом задіяння злочинних схем. Як зазначив В.СІВКОВИЧ, за сприяння голови ГоловКРУ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО співробітники очолюваного ним відомства зобов`язали фінансові служби НАЕК «Енергоатом» відновити фінансову документацію щодо списаної заборгованості компанії перед кредиторами. За словами В.СІВКОВИЧА, в запиті наголошується, що це робиться з метою створити умови для подачі позовних вимог в рамках процедури банкрутства «Енергоатома».

«За інформацією співробітників компанії, ГоловКРУ примушувало відновлювати списані борги, про які ми зараз говоримо. Для чого? Для того, щоб вони стали позивачами в банкрутстві «Енергоатома». Таким чином набирає пул фактично фіктивних боргів», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Нагадаємо, господарський суд Києва 3 червня порушив справу про банкрутство НАЕК «Енергоатом» за позовом ЗАТ «Укрспецресурс» і ТОВ «промислово-комерційна фірма «Енергоресурс».

24 червня «Енергоатом» заявив, що вживе всіх заходів для припинення справи про його банкрутство. “Скориставшись тимчасовим припиненням дії Закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення постійного функціонування підприємств ТЕК» (№ 2711), три компанії-кредитора "Енергоатому" звернулися до Господарського суду Києва з приводу відкриття справи про банкрутство НАЕК «Енергоатом». Це - ТОВ «Енергія МК», ТОВ ПКФ «Енергоресурс» і ЗАТ «Укрспецресурс», - повідомляли в НАЕК.

У НАЕК зазначають, що мораторій на дію закону було тимчасово припинено з 22 квітня до 3 червня (включно).

За даними «Енергоатому», сума боргу перед ТОВ «Енергія МК» становить 26,519 млн. гривень, перед промислово-комерційною фірмою «Енергоресурс» - 811,4 тис. гривень, перед ЗАТ «Укрспецресурс» - 758,2 тис. гривень.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більше 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і ОАлександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.