Погода до кінця червня

До кінця місяця в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 27 червня, лише в карпатському регіоні, а вдень і на Вінниччині та Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, вночі в Карпатах сильні дощі.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

28-29 червня утримається мінлива хмарність. 28 червня вночі у західній половині, а вдень на більшій частині території України короткочасні дощі, грози; 29 червня переважно без опадів, лише у східних областях, а вдень місцями і на крайньому півдні та півночі короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19-21°, 29 червня у північних та західних областях 8-13°; вдень 22-27°, у південній частині 28-32°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

30 червня - 1 липня переважно без опадів, лише 1 липня у західних, а вдень і у північних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 13-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Завтра Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

28-29 червня утримається мінлива хмарність. 28 червня короткочасні дощі, грози; 29 червня переважно без опадів. Температура вночі 28 червня 11-16°, 29 червня 8-13°; вдень 22-27°.

30 червня - 1 липня у столиці переважно без опадів, лише вдень 1 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.