У Vanco задоволені консультаціями з Богатирьовою

Vanco Prуckerchenska Ltd. готова інвестувати близько 250 млн. дол. у розробку Прикерченського шельфу Чорного моря до 2010 року.

Про це сказано в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

У прес-релізі наголошується, зокрема, що Vanco Prуckerchenska Ltd. гарантує виконання зобов`язань за Угодою про спільний розподіл продукції в повному обсягу. Компанія наголошує, що володіє всіма необхідними фінансовими і технічними ресурсами для реалізації проекту.

При цьому компанія позитивно оцінює консультації з Міжвідомчою комісією з урегулювання спірних питань, що виникли між урядом України і компанією Vanco International у зв`язку з угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на території Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря, на чолі з секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Крім того, компанія висловлює свою готовність повністю співпрацювати з державними органами України, зокрема, з Міжвідомчою комісією з організації укладення і виконання угод про розподіл продукції при Кабінеті Міністрів України для повномасштабної реалізації проекту з розробки родовищ нафти і/або газу на Прикерченській ділянці континентального шельфу Чорного моря.

«Прикерченський глибоководний шельф Чорного моря ще не вивчений – вірогідність знаходження нафти і газу поки що підтверджена лише геологічними дослідженнями. Безпосереднє буріння свердловин можливе тільки після отримання даних сейсмічної розвідки. Відповідно, без затвердженого плану робіт і бюджету ми не можемо продовжити реалізацію проекту. Сьогодні і наша компанія, і сама Україна можуть позбутися можливості одержувати нафту і газ з цього родовища впродовж найближчих 10 років, оскільки устаткування для З-Д зйомки дна може надати лише одна компанія у світі. На сьогодні ми ще не втратили можливості, завдяки своїм фінансовим гарантіям, працювати у партнерстві з даною компанією», - цитує прес-служба президента і власника компанії Vanco International, а також голови ради директорів компанії «Венко Прикерченська ЛТД.», президента і власника компанії Vanco International Джіна Ван ДАЙКА.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділ продукції.

Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій з урегулювання спірних питань, що виникли у зв`язку з Угодою про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна і компанією "Vanco International Ltd" визнала юридично діючою угоду про розподіл продукції.

Під час дослідження матеріалів, пов`язаних з угодою, комісія підтвердила що Vanco Prуckerchenska Ltd. є афільованою компанією Vanсo International Ltd (Х`юстон, США). Крім того, під час розгляду Vanсo International Ltd представила необхідні докази того, що має у своєму розпорядженні фінансові і технічні ресурси для ведення робіт на глибоководному шельфі. Зокрема, членам комісії була також представлена банківська гарантія відомої міжнародної фінансової установи, яка готова виступити поручителем фінансового забезпечення плану дорозвідувальних робіт на шельфі в 2008 році.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про ропозділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України констатувала, що в результаті ухвалення даного рішення уряду склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частки континентального шельфу, що створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, а також негативно позначиться на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко Інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України, і що створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Цим же указом Президент створив Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій з урегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з угодою про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря

Крім того, Президент направив до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути питання про відповідність Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».