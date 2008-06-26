Сьогодні у Вінниці пройшла акція «НАТО - Так».

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла за участі лідера партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, народного депутата України Ірини ГЕРАЩЕНКО та підполковника Військово-Повітряних сил України Василя ШКОЛЯРЕНКА.

Виступаючи на заході, В.КИРИЛЕНКО запевнив, що НАТО – це шлях добробуту та процвітання України.

«Наша місія – донести до людей правду про Північноатлантичний союз, засади якого на 90% складаються з економічних аспектів», - зазначив він. В.КИРИЛЕНКО вважає, що за прикладом Болгарії, Румунії, Польщі та інших держав, які є членами НАТО, Україна після вступу до цієї організації може збільшити зовнішні інвестиції та добробут взагалі.

В.КИРИЛЕНКО наприкінці додав, що наступна акція “НАТО – Так” буде проходити на Західній Україні.

Під час акції також був презентований фільм «Про НАТО». Перед присутніми виступала Наталя БУЖИНСЬКА та шоу-балет «Дежавю».

Крім того, перед приміщенням Державної телерадіокомпанії, де проходила акція, весь час скандували «Проти НАТО» прихильники Комуністичної партії, Прогресивної соціалістичної партії України, Партії регіонів - загалом близько 100 осіб.