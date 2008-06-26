ЄС зацікавлений у кваліфікованих кадрах з України

Більшість країни Євросоюзу зацікавлені у висококваліфікованих трудових ресурсах з України.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Державного центру зайнятості – керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

“За експертними оцінками, сьогодні на заробітках за кордоном перебувають від 2,5 до 3,5 млн. українців”, - повідомив В.ГАЛИЦЬКИЙ.

Говорячи про ринок праці в країнах ЄС, він зазначив, що на сучасному етапі Європа потерпає від нестачі висококваліфікованих кадрів, які б виконували ту роботу, що не подобається європейцям. “В таких країнах як Франція чи Німеччина свого часу були зроблені стратегічні помилки стосовно трудової імміграційної політики. Європа переповнена вихідцями з африканський і азійських країн, що створює там великі проблеми. Вважаючи на це, саме українці є найбільш привабливою нацією для заповнення європейського ринку праці. І це не може не турбувати державу сьогодні”, - зазначив В.ГАЛИЦЬКИЙ.

Визначаючи шляхи запобігання відтоку активного працездатного населення України за кордон, директор Державного центру зайнятості наголосив на необхідності підвищення заробітної плати і створення належних умов праці за високими міжнародним стандартами в Україні.