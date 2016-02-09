У Раді закликають міжнародну спільноту відреагувати на ситуацію навколо двох росіян із СЦКК і посилити санкції проти РФ

Про це народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз в себе на сторінці в Facebook.

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Коментуючи сьогоднішнє повідомлення про двох російських офіцерів-членів Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), затриманих за підозрою у співпраці з терористами, нардеп підкреслила, що це ще раз підтверджує "грубе порушення Мінських домовленостей, очевидні чергові факти підтримки Росією бандформувань "ДНР"/"ЛНР", її активну участь у бойових діях проти українських Збройних сил використання інструментів мирного врегулювання з метою ведення розвідки, надання військово-технічної допомоги".

Фріз переконана, що ці факти "мають знайти відповідь з боку міжнародної спільноти у вигляді посилення санкцій проти Російської Федерації".

"Україною отримані додаткові докази про продовження підтримки Російською Федерацією збройних бандформувань "ЛНР"/"ДНР", їх підготовки, тренувань та озброєння. Наявність документів про нагородження військовослужбовців РФ, які входять до СЦКК "за допомогу, що надана "ДНР" в боротьбі з відсічі агресії державі Україна" прямо вказують не тільки на продовження участі РФ на боці бандформувань, але й на використання інструментів врегулювання конфлікту з метою ведення розвідувальної діяльності та надання військової допомоги бандформуванням", - додала нардеп.

Як повідомлялось, сьогодні працівники Служби безпеки України затримали двох російських офіцерів, які входять до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), за підозрою у співпраці з терористами Луганської та Донецької "народних республік".