НБУ випустив ювілейну монету, присвячену Роману Шухевичу (фото)

Національний банк України випустив ювілейну 5-гривневу монету із серії «Знамениті особистості України», присвячену генерал-хорунжому й головному командиру Української повстанської армії (1943 – 1950), військовому й політичному діячу Роману Шухевичу.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета виготовлена зі срібла, якість чеканки – “пруфф”, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 3 тис. штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети розташовано композицію стилізованої ламаної дороги, яка підіймається вгору, на фоні дороги напис «Слава Україні!», вгорі – Малий герб України і напис півколом – «Національний банк України», під яким – номінал і рік чеканки монети, а також позначення металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті й логотип Монетного двору НБУ.

На реверсі зображено портрет Р.Шухевича на фоні стилізованого лісу, який символізує військовий опір окупантам і національно-визвольний рух на території України, а також розташовані написи: «Героям слава!» (праворуч), «1907/Львів/1950/Білогорща» (ліворуч) і – внизу півколом – “Роман Шухевич”.

Автори ескізу – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК, автор моделі – Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО.

Фото з сайту НБУ