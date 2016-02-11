Ідентифіковані всі бійці "чорної роти" київського "Беркуту", які втекли з країни - адвокат родин "Небесної сотні"
Більшість втекли до Росії або до Криму і вони уникають переслідування правоохоронних органів України.
На сьогодні ідентифіковані всі колишні бійці «чорної роти» київського «Беркуту», які розстрілювали активістів Майдану 20 лютого 2014 року і наразі переховуються в окупованому Криму чи в Росії.
Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив адвокат родин «Небесної сотні» Маркіян Галабала.
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«Абсолютно всі особи, які були зі складу цієї «чорної роти» «беркутівців», власне наголошую – це київський «Беркут» був, це не були приїжджі… Вони і застосовували неправомірно вогнепальну зброю проти протестувальників», - заявив Галабала.
«Більшість втекли до Росії або до Криму і вони уникають переслідування правоохоронних органів України. І прикро те, що ці особи були затримані відразу після подій Майдану нашими правоохоронними органами, але разом з тим їх відпустили з невідомо яких причин», - наголосив адвокат.