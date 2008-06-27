Борги українців у цілому становлять 424 мільярди

Борги українців у цілому становлять 424 млрд. грн. При цьому однією з найістотніших залишається заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. На початок травня вона хоч і зменшилася на 5%, але склала 7,772 млрд. грн, зазначають експерти газети «Комментарии».

Видання з посиланням на ГоловКРУ пише, що минулого року вітчизняні комунальні підприємства відключили від теплопостачання 4 тис. боржників, а 65,7 тис. абонентам (2%) за борги перекрили воду.

У доповіді ГоловКРУ наголошується, що існуючі технології не дозволяють позбавляти комунальних послуг більшість боржників.

«Таким чином, на сьогодні відсутній дієвий механізм, який міг би забезпечити повноту розрахунків. Тим паче, якщо врахувати, що мораторій на стягнення пені за невчасну сплату комунальних послуг був введений ще в 1996 році. І діятиме до повного погашення боргів по зарплаті. А вони, здається, взагалі незламні. За даними Держкомстату, на 1 квітня їх сума склала 692,4 млн. грн.», - пише видання.

Серед фінансових установ найбільше українці позичали в банків. За даними Нацбанку, кредитування фізосіб у 2007 році зросло на 97,8%, перевищивши 155,54 млрд. грн. На кінець минулого року сума кредитів, виданих кредитними союзами, досягла 4,5 млрд. грн., збільшившись порівняно з 2006 роком на 74% (2,6 млрд. грн.). Дрібнішими сумами громадяни розживалися в ломбардах, позичивши в них у цілому понад 1,4 млрд. грн.

«Утім, найголовнішим провокатором, який штовхає українців до боргової ями, залишається влада. Саме вона з року в рік збільшує державний борг, який у результаті лягає на кожного громадянина», - пише видання.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, станом на 30 квітня цього року прямий і гарантований борг України становив трохи більше 17, 606 млрд. дол., або 88, 911 млрд. грн. Найближчим часом Мінфін має намір вийти на зовнішній борговий ринок і залучити ще 0,5 млрд. дол. для фінансування бюджетного дефіциту. «У результаті, всі позичені кошти ляжуть на плечі майбутніх поколінь», - зазначає газета.