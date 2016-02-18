Інформаційна війна РФ проти України досягає результатів: В ЄС заявили про збільшення кількості симпатиків Кремля

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Портман сказав в Брюсселі під час засідання підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту, на якому обговорювалося питання інформаційної війни, яку проводить Росія.

За словами Портмана, його підрозділ у повсякденній роботі розглядає питання обізнаності стосовно «дезінформації та брехливої пропаганди». «Ми бачимо величезну кількість дезінформації про Україну, наприклад, знаменита історія про розп’ятого хлопчика, про те, що в Україні немає російських військ. 300 російських журналістів отримали медалі за просування цієї історії, але що ми бачимо за останні місяці, так це те, що це не просто питання дезінформації в країнах Східного партнерства, це – дезінформація, яка приходить в наші домівки та впливає на (громадян) країн-членів», - розповів керівник підрозділу.

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В якості прикладу такого впливу він навів Нідерланди, де була розповсюджена історія про батальйон «Азов» української армії, який погрожував терористичною атакою в Нідерландах, якщо нідерландці не проголосують правильно на референдумі щодо Угоди про асоціацію. «Було доведено, що це – фальшивка. Ми бачили історії щодо смерті Литвиненка у Великобританії… І, звичайно, дуже відома історія з Кельна під час атак у Німеччині - історія про 13-річну дівчинку, яка була, можливо, викрадена та зґвалтована, а з боку німецької влади не було вжито жодних заходів. І знову було доведено, що це не так», - нагадав Портман відомі випадки дезінформації.

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Керівник підрозділу констатував, що ця кампанія є успішною. «Давайте візьмемо декілька опитувань. Ми бачимо, наприклад, що половина населення Франції у недавньому опитуванні звинуватила Київ у війні в Україні, одна третина німців також це зробила, ми бачимо ріст кількості людей, які більше симпатизують Росії, ніж ЄС. Гібридна війна та війна дезінформації, як хочете, так і називайте, триває», - наголосив він.

Портман підкреслив, що питання інформаційної війни не є «гіпотетичною дискусією про те, що може статися». «Це вже сталося», - сказав керівник підрозділу.

Він нагадав, що ця проблема була на порядку денному засідання Ради ЄС у березні минулого року, у зв’язку з чим Високому представнику ЄС було доручено заснувати відповідну команду. «На підставі Плану дій була заснована моя команда, яка почала діяти з вересня минулого року. Наша команда налічує 9 представників від держав-членів та інституцій. Більшість команди має професійний бек-граунд у сфері комунікацій та володіє російською мовою», - розповів Портман.

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За його словами, перед командою стоїть три мети: перша – покращити інформування про те, що ЄС намагається робити у Східному сусідстві та «позитивно» спілкуватися з населенням. «Друге – підтримувати плюралістичні засоби масової інформації, особливо російською мовою, і третє – протистояти дезінформації про ЄС», - зазначив Портман поставленні завдання.

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Він також повідомив, що, крім цього, підрозділ намагається просувати «обізнаність щодо історій, пропаганди, брехні, дезінформації». «Ці історії можуть бути не повністю фальсифіковані, вони більш суб’єктивні, ніж об’єктивні за своєю природою. Ми бачимо, що триває постійна трансляція історій, які підривають ЄС, говорячи, що ЄС – проект, який провалився, чи зараз зазнає краху. Є історії про Україну, Сирію. Ми повинні це визнати і бути готовими протистояти викликам», - додав керівник.

Портман також зазначив, що ЄС не буде створювати телевізійну станцію.