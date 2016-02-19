У Криму 23 лютого запустять салют на честь окупаційної армії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського Міноборони.

"23 лютого більш як 3 тис. феєрверкових зарядів і близько 2,5 тис. холостих артилерійських пострілів буде використано артилеристами Південного військового округу для святкових салютів на честь Дня захисника Вітчизни в Ростові-на-Дону, Волгограді, Владикавказі, Ставрополі, Новоросійську, Астрахані, Севастополі й Керчі", - йдеться в повідомленні.

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Наразі особовий склад займається технічним обслуговуванням і підготовкою гармат, відпрацьовує порядок дій під час виконання пострілів і пусків із салютних установок, складається малюнок і підбирається кольорова гамма салютних залпів.