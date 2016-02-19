На честь волонтерів, добровольців і захисників: у Чернігові перейменували вулиці в рамках декомунізації

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю міської ради, сьогодні міський голова Владислав Атрошенко підписав розпорядження про перейменування ще 35 вулиць обласного центру.

Згідно з повідомленням, розпорядження підписано на підставі пропозицій комісії з питань міської топоніміки, охорони та збереження історико-культурного середовища м. Чернігова.

Комісія запропонувала повернути двом вулицям Чернігова історичні назви. Зокрема, частині вулиці Горького (від вулиці Преображенської до вулиці Котляревського) – вулиця Гонча (без зміни поштової нумерації будинків), іншій частині - Музейна. Вулиці Тельмана повернули назву – вулиця Андріївська.

Щодо більшості вулиць Чернігова, які слід перейменувати, робоча група вивчила думку громадськості. Так, взято до уваги пропозицію мешканців вулиці Єрьоменка про присвоєння їй назви Лугова.

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Вулицю Воїнів-інтернаціоналістів за ініціативою Чернігівського обласного відділення УСВА вирішили перейменувати на честь Олега Михнюка - Героя України, учасника війни в Афганістані та АТО, який минулого року загинув на Луганщині.

Крім того, у Чернігові відтепер з'явилися вулиці Волонтерів і Добровольців, Захисників України, а вулиця Войкова названа на честь В'ячеслава Чорновола.

За словами радника голови ОДА з питань декомунізації Василя Чепурного, найбільше дискусій у комісії викликало перейменування вулиць Беспалова та Короткова, але й вони перейменовані. "Перший посилав телеграму ГКЧП "Вірили, надіялись, чекали", а другий був секретарем Корюківського райкому комуністичної партії у час репресій 30-х років", - зазначив він.

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Тепер ці вулиці носитимуть відповідно імена музичного діяча Леоніда Пашина та автора духовного гімну "Боже, великий, єдиний" Олександра Кониського.

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Чепурний наголосив, що декомунізація в частині перейменування вулиць у Чернігові завершена у строки, визначені законом.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого міський голова Владислав Атрошенко на виконання законодавства про декомунізацію підписав розпорядження про перейменування 59 вулиць та провулків Чернігова.