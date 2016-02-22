Міністр оборони нагородив Яценюка гангстерським кулеметом

Відповідні витяги з наказу Міноборони у Facebook опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналіст Христина Малазонія.

"У списку Полторака випадкових людей немає: судді, прокурори, комерційні директори та народні депутати", - зазначається в повідомленні.

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Зокрема, у травні 2015 року Полторак нагородив "за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності країни, зміцненні нацбезпеки, зразкове виконання службового обов'язку та виявлені високий професіоналізм, честь і доблесть" прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Йому дісталися 11,43 мм пістолет – кулемет Томпсон зразка 1928 року та 203 патрони.

Міністр юстиції Павло Петренко та очільник МВС Арсен Аваков отримали в якості нагородної зброї Кольти М1911, та 84 і 140 патронів відповідно.

Секретар РНБО Олександр Турчинов отримав пістолет МАУЗЕР К 7,63 мм і 96 та 105 патронів.

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Народний депутат, соратник президента Ігор Кононенко отримав від міністра оборони 9 мм ФОРТ 21.02 та 15 патронів.

"Серед всього переліку "обраних" білою вороною виглядає вчитель фізкультури Куруч Олександр Федорович. Останній, виявився однокласником Степана Полторака. Міністр подарував другу дитинства GLOCK 17 та 200 патронів", - йдеться в повідомленні.

СПИСОК ПОЛТОРАКАНагородна зброя – слабкість високопосадовців, яку вони не афішують. Минулий рік виявився щедрим на под... Posted by Кристина Малазония on Monday, February 22, 2016

Довідка. Thompson несподівано дав про себе знати під час знаменитого Сухого закону в США. Отримавши неофіційну назву Томмі-ган, він став використовуватися американськими гангстерами. Автомат перетворився з антибандитського в зброю гангстерських війн, ставши головним їх героєм і зарекомендував себе з найкращого боку. Зокрема, "Томмі-гани" використовувалися під час "Бійні в день Святого Валентина", що прогриміла на всі Штати, яка сталася 14 лютого 1929 року в Чикаго.

Для того, щоб боротися з гангстерами на рівних, "Томпсонами" озброїлися поліцейські, агенти ФБР, а також поштова служба і Берегова охорона.