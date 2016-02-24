Сьогодні до України прийдуть дощі, синоптики обіцяють до +17 градусів
08:15, 24 лютого 2016Суспільство
900 0
У середу, 24 лютого, в Україну прийдуть дощі місцями з мокрим снігом.
Сьогодні в Україні дощитиме / Фото УНІАН
Найхолодніше буде на півночі та заході – від плюс двох до плюс 4 чотирьох градусів, передає ТСН.
У східних і центральних областях синоптики обіцяють 5-8 градусів вище нуля.
Найтепліша погода очікується на півдні. На материковій частині країни буде до 9-ти тепла, а в Криму – до плюс 17-ти.
Читайте такожСьогодні Україну огорне весняним теплом до +15 градусівНагадаємо, напередодні синоптики попередили, що Київщину три доби поливатиме дощем та огорне туманом. Правоохоронці закликали водіїв бути обережними на дорогах через обмежену видимість.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter