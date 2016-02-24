Сьогодні до України прийдуть дощі, синоптики обіцяють до +17 градусів

Найхолодніше буде на півночі та заході – від плюс двох до плюс 4 чотирьох градусів, передає ТСН.

У східних і центральних областях синоптики обіцяють 5-8 градусів вище нуля.

Найтепліша погода очікується на півдні. На материковій частині країни буде до 9-ти тепла, а в Криму – до плюс 17-ти.

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