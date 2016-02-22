Погода на сьогодні: понеділок буде дощовим і теплим – до +14
08:34, 22 лютого 2016Суспільство
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У Києві сьогодні також дощ і +7..+9 градусів.
REUTERS
Сьогодні в північній, східній та центральній частині України очікуються дощі з снігом, на півдні і заході – дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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У східних регіонах прогнозують вдень +3 до +6, в центрі від +5 до +10, на півдні-від +9 до +12, на заході від +7 до 14, на півночі від +6 до +9. Також синоптики повідомляють про пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах – до 35 м/с.
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У Києві понеділок буде дощовим, вночі від -1 до +1, вдень від +7 до +9. Вдень пориви вітру 15-20 м/с.
Укргідрометцентр
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