Адвокат Януковича заявляє, що ГПУ не зацікавлена у свідченнях біглого екс-президента

Про це заявив адвокат біглого екс-президента Віталій Сердюк, повідомляє "Главком".

"Заважає розслідуванню на сьогоднішній день кілька факторів. Перший і основний – це небажання ГПУ встановлювати істину і шукати фактичних винуватців трагедії, відпрацьовувати всі версії того, що сталося... Ми робимо висновок про те, що представникам ГПУ не цікаві свідчення Віктора Януковича. Ми постійно чуємо, що Янукович в бігах і перешкоджає слідству. Але він сам під час першої прес-конференції заявив, що він у Ростові-на-Дону", - заявив Сердюк.

За словами адвоката, на сьогоднішній день висунуто підозру Віктору Януковичу щодо «законів 16 січня». У цьому пакеті законів одним з пунктів було внесення змін до КПК щодо заочного засудження.

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"Кілька місяців тому. Я очікував, що наша наступна зустріч буде разом зі слідчим, проте вона по тим чи іншим причинам, не відбулася. Ми робимо висновок про те, що представникам ГПУ не цікаві свідчення Віктора Януковича. Їм не цікаво встановити повноту фактів у цій справі. Вони не хочуть докопуватися до правди", - заявив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Генеральній прокуратурі України заявили, що проти високопоставлених чиновників часів президента Віктора Януковича не розпочата процедура заочного засудження за силовий розгін Майдану, бо Інтерпол не оголосив їх у міжнародний розшук.