На Полтавщині перейменували понад 3,1 тисячі вулиць та площ

У Полтавській області в рамках декомунізації перейменовано понад 3,1 тис. топонімів і демонтовано 215 пам'ятників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації, в області в 2014 році й до ухвалення Закону «Про декомунізацію» було демонтовано 74 пам'ятника і погруддя Леніну, 18 пам'ятників, бюстів, барельєфів іншим діячам комуністичного режиму, 13 об'єктів символіки комуністичного тоталітарного режиму. Перейменовано 46 вулиць, парків, скверів.

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В 2015-2016 роках із 309 пам'ятників, пам'ятних знаків, барельєфів, меморіальних дошок, які підлягають демонтажу, демонтовано 215 (69,6%).

Станом на сьогодні в області проведено перейменування 3123 вулиць, площ, провулків та інших об'єктів топоніміки або 86,5% від 3610, що підлягають перейменуванню.

Завершили перейменування вулиць Гребінківський, Карлівський, Кобеляцький, Лохвицький, Семенівський, Хорольський райони, міста Комсомольськ, Кременчук, Миргород.

Крім того, завершена процедура перейменування лубенського заводу "Комсомолець" на ПП завод "Лубнимаш".

Станом на кінець лютого 2016 року Управлінням культури облдержадміністрації спільно зі структурними підрозділами сфери культури райдержадміністрацій та міськвиконкомів області складено перелік зі 192 пам'яток культурної спадщини, що перебувають на державному обліку і підпадають під дію законів України про декомунізацію, для зняття їх з державного обліку.

Управлінням культури облдержадміністрації підготовлено пропозиції про перейменування 48 населених пунктів області з урахуванням їхніх історичних назв. Дано відповідні рекомендації 38 музейним закладам області щодо виконання пакета законів України про декомунізацію.

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Довідка УНІАН. 9 квітня 2015 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки" та ще 3 закони, які називають "законами про декомунізацію". Їх реалізація має на меті остаточне подолання ідеологічного нашарування Радянського Союзу на рівні як топоніміки, так і на рівні предметів матеріальної культури.