В окупованому Криму не справляються з наслідками енергоблокади, розлючений Аксьонов відчитав штаби з НС

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Він незадоволений рівнем роботи регіональних штабів з НС, там зараз проходять навчання.

«Всі будуть працювати до 10 травня включно, щоденно. Раз не доходить – ми три місяці тренуємося, а елементарні речі люди на місцях не знають. Ну, ви мене вибачте, потрібно розігнати усі штаби, переформатувати, привести відповідальних людей, які можуть виконувати в строк взяті на себе зобов'язання», - обурився Аксьонов.

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Він доручив своєму "заступнику" Михайлу Шеремету провести у всіх штабах у п'ятницю перевірки і здати документи, що регламентують роботу штабів.

«Якщо хоч один (регіон - УНІАН) не здасть – поїхали: (робота - УНІАН) субота-неділя до десятого травня. Пощади не буде нікому», – заявив Аксьонов.

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У Криму з 22 листопада 2015 року діє режим НС у зв'язку з припиненням енергопостачання з материкової частини України. Пошкоджені внаслідок, ймовірно, вибуху ЛЕП, які постачали до Криму до 250 мегават, відновлені, проте електроенергія в Крим не подається, так як закінчилася дія контракту з постачання електрики на півострів, який з початку 2014 року анексований Росією.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що нібито 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.