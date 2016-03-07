Окупаційна влада у Сімферополі заявила про плани "віджати" будівлю головного офісу Меджлісу

Про це повідомив "РИА Новости" віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Руслан Бальбек.

За словами Бальбека, будівля, розташована на вулиці Шмідта, 2 у Сімферополі, яке довгі роки вважалося головною "резиденцією" Меджлісу, є об'єктом архітектурної спадщини, який незаконно було передано у власність фонду "Крим".

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"Севастопольський апеляційний суд поставив крапку у спорі і відновив історичну справедливість. Тепер будівля, що є об'єктом архітектурної спадщини, повернена у власність республіки", - сказав Бальбек і додав, що найближчим часом будівля буде передана кримсько-татарському етнографічному музею.

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Благодійна організація "Фонд "Крим" – це національно-культурна, благодійна і правозахисна організація, заснована Курултаєм кримськотатарського народу і зареєстрована 21 січня 1992 року, президент фонду – лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховного суду Республіки Крим" про заборону діяльності на півострові Меджлісу кримськотатарського народу.

Чергове засідання суду з цього питання призначено на 10 березня.

ООН і ЄС висловили стурбованість з приводу намірів окупаційної влади Криму заборонити Меджліс.