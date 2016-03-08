Україна має найнижчі серед європейських країн витрати на ув'язнених – звіт Ради Європи

Про це свідчать дані зі звіту Ради Європи щодо положення ув’язнених у Європі за 2014 рік, повідомляє "ЄвроПравда".Так, у звіті вказується, що загальні бюджетні видатки на пенітенціарну систему України у 2013 році становили 88,8 млн євро. Таким чином, Україна має найнижчі серед усіх країн середні витрати на одного ув'язненого в день - 2,68 євро. Це в 20 разів нижче, ніж в середньому у країнах Ради Європи - 45 євро.

Читайте такожПонад половина українців виступають проти амністії бойовиків - опитуванняВ той же час, загальна кількість ув'язнених в Україні у 2014 році була 92 290, тобто 204 ув'язнених на 100 тис. мешканців.

Не дивлячись на те, що цей показник знизився на 50% у порівнянні з 2012 роком, він, як і раніше значно вище, ніж в середньому серед 124 країн.

Інші країни з високим показником кількості ув’язнених на 100 тис. населення: Російська Федерація (467,1), Литва (305), Латвія (240,3), Азербайджан (238,2), Грузія (227,9), Естонія (225,1), Польща (203,5), Молдова (201,3), Туреччина (197,5).

Частка жінок у в'язницях України становить 5,4%, що дещо більше ніж у середньому по країнам Ради Європи (5%).

Також статистика свідчить, що Україна знаходиться серед країн з найменшою щільністю ув'язнених на 100 наявних місць, (65,7 ув'язнених у порівнянні з 94 середньому по Європі).

Повідомляється також і про те, що майже кожен 3-й в'язень (31,5%) відбуває вирок за крадіжку. Другим найбільш поширеним злочином в Україні є злочини, пов'язані з наркотиками (14%).

Найбільш поширений термін покарання в Україні становить від 5 до 10 років, 37,5% засуджених. Цей термін покарання – 3-й найвищий показник в Європі після Вірменії та Албанії.

У 2013 році в Україні випустили на волю 52 574 осіб, тобто 116 осіб на 100 тис. мешканців.

Також повідомляється про 24 втечі з виправних установ у 2013 році.

У 2013 році в українських виправних установах було зареєстровано 792 смерті, з них 62 самогубства. Смертність в українських тюрмах становить 52,4 на 10 тис. ув'язнених, що майже вдвічі вище, ніж середньоєвропейський показник (в середньому 28 осіб).

Україна зі співвідношенням 7,8 ув'язнених на одного з співробітника пенітенціарної служби посідає 5 місце в Європі після Словаччини, Росії, Чехії та Чорногорії.