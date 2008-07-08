На луганських шахтах смертніcть зросла на 21%

На шахтах Луганщини показник смертності у першому півріччі 2008 року зріс на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Разом з тим, як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління «Держгірпромнагляду» по Луганській області, загальний травматизм гірників знизився – якщо минулого року в першому півріччі на шахтах було травмовано 852 гірника, то цього року – 817.

Прес-служба територіального управління повідомляє, що за шість місяців 2008 року на шахтах області загинули 23 гірники.

Також у повідомленні зазначено, що за перше півріччя 2008 року шахтарі регіону видали на-гора 13 млн 302 тис. тонн вугілля.