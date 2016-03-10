У Житомирі cуд відпустив під домашній арешт водія, що на смерть збив дитину на зупинці

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Житомирській області, 5 березня 36-річний водій Peugeot, мешканець Любарського району Житомирщини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав в Житомирі на вулиці Черняховського на зупинку громадського транспорту і збив 8-річну дитину, а його 27-річна матір, жителька Чуднова, та ще один пішохід - 21-річний житель Чуднівського району - отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі просили суд про більш жорстоку міру запобіжного заходу - взяття під варту, однак зловмисника відпустили під домашній арешт.

Матір дитини наразі перебуває у реанімації в одній з лікарень області. Медики надають їй необхідну допомогу.