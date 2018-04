Призначено прем`єру шостого фільму про Гарі Поттера - стрічка "Гарі Поттер і принц-напівкровка ("Harry Potter and the Half-Blood Prince") " вийде на екрани 21 листопада 2008 року.

Reuters зазначає, що компанії Warner Bros. "залишилося тільки найняти режисера і затвердити акторів на ролі".

Як передає Лента.ру, з чотирьох фільмів про хлопчика-чарівника з школи Хогвортс тільки третій - "Гарі Поттер і В`язень Азкабану" - вийшов у прокат влітку. Решта прем`єр присвячувалися до американському національному святу - Дню Подяки.

Зйомки п`ятої картини за романами англійської письменниці Джоан РОУЛІНГ вже ведуться. Прем`єра "Harry Potter and the Order of the Phoenix" ("Гарі Поттер і орден Феніксу") призначена на 13 липня 2007 року. Фільм знімає режисер Девід ЙЄТС, сценарій написав Майкл Голденберг.

На листопад 2008 року свою прем`єру призначила також студія Paramount Pictures: у перший уїкенд місяця в прокат вийде продовження мультфільму "Мадагаскар".