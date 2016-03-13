Звільнена з полону журналістка Варфоломеєва розповіла про зарплату бойовиків

Про це йдеться в анонсі програми за її участю на сайті 5 каналу.

"Я чула про такі цифри – офіцери отримують приблизно 70 тисяч рублів (близько 1 тисяч доларів) а рядові 15 тисяч рублів (близько 200 доларів)", - наводяться в повідомленні слова Варфоломеєвої.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку Варфоломеєву звільнили з полону бойовиків 3 березня. Для її звільнення президент Петро Порошенко помилував російського громадянина.

Дівчина перебувала в полоні бойовиків «ЛНР» з 9 січня 2015 року. Її звинувачували в «шпигунстві» на користь української армії і приналежності до «Правого сектору».

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26 лютого уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що в заручниках у терористів залишається 131 українець.