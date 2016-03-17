Голова Верховного суду виступив проти громадського контролю над суддями та подання додаткових декларацій про доходи
Романюк заявив, що практичної користі від додаткових декларацій немає. Також він вважає, що не потрібно створювати громадську організацію при ВККСУ.
Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк розкритикував законопроект №4180, який передбачає створення громадської організації з контролю за судовою системою та запроваджує додаткові декларації доходів для суддів і членів їх родин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Романюк заявив на 4-му міжнародному судово-правовому форумі “Судова реформа: стан та напрямок розвитку”.
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“Нещодавно у парламенті зареєстровано черговий законопроект, який передбачає внесення змін до законодавства, що регулює діяльність суду. Його автори - депутати від чотирьох політичних сил - пропонують концентрувати публічну увагу на постаті судді на його способі життя. Судді будуть зобов'язані подавати ще дві окремі декларації - декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності. Пропонується, що такі декларації будуть публічно доступними а судді притягуватимуться до дисциплінарної відповідальності, якщо декларації не будуть подані або подані із запізненням”, - сказав Романюк.
Також він додав, що цей законопроект передбачає створення громадської організації - “Громадської ради доброчесності” з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у проведенні кваліфікаційного оцінювання.
Романюк вважає, що такий законопроект не варто ухвалювати: “Ідея нехай би залишилася ідеєю тому що ці нововведення мають мізерну ефективність”. Він пояснив, що судді вже давно подають декларації про доходи та майно, в тому числі і стосовно членів своїх родин.
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Він додав, що практичної користі від ще двох додаткових декларацій немає. Також він вважає, що не потрібно створювати і громадську організацію при ВККСУ, оскільки до цієї комісії вже входять представники громадськості, а робота комісії є прозорою та публічною.
“Тому немає необхідності законодавчого закріплення окремого громадського органу по збору, перевірці та аналізу інформації щодо суддів - це компетенція державного органу ВККСУ, а громадськість має необмежене право звертатися до комісії з інформацією про суддів та кандидатів на посаду судді”, - сказав голова ВСУ.