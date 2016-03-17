Голова Верховного суду виступив проти громадського контролю над суддями та подання додаткових декларацій про доходи

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк розкритикував законопроект №4180, який передбачає створення громадської організації з контролю за судовою системою та запроваджує додаткові декларації доходів для суддів і членів їх родин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Романюк заявив на 4-му міжнародному судово-правовому форумі “Судова реформа: стан та напрямок розвитку”.

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“Нещодавно у парламенті зареєстровано черговий законопроект, який передбачає внесення змін до законодавства, що регулює діяльність суду. Його автори - депутати від чотирьох політичних сил - пропонують концентрувати публічну увагу на постаті судді на його способі життя. Судді будуть зобов'язані подавати ще дві окремі декларації - декларацію родинних зв'язків і декларацію доброчесності. Пропонується, що такі декларації будуть публічно доступними а судді притягуватимуться до дисциплінарної відповідальності, якщо декларації не будуть подані або подані із запізненням”, - сказав Романюк.

Також він додав, що цей законопроект передбачає створення громадської організації - “Громадської ради доброчесності” з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у проведенні кваліфікаційного оцінювання.

Романюк вважає, що такий законопроект не варто ухвалювати: “Ідея нехай би залишилася ідеєю тому що ці нововведення мають мізерну ефективність”. Він пояснив, що судді вже давно подають декларації про доходи та майно, в тому числі і стосовно членів своїх родин.

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Він додав, що практичної користі від ще двох додаткових декларацій немає. Також він вважає, що не потрібно створювати і громадську організацію при ВККСУ, оскільки до цієї комісії вже входять представники громадськості, а робота комісії є прозорою та публічною.

“Тому немає необхідності законодавчого закріплення окремого громадського органу по збору, перевірці та аналізу інформації щодо суддів - це компетенція державного органу ВККСУ, а громадськість має необмежене право звертатися до комісії з інформацією про суддів та кандидатів на посаду судді”, - сказав голова ВСУ.