У Кіровограді СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого карного розшуку (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, старший лейтенант щомісяця отримував від місцевої мешканки 1 тисячу доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності та збут наркотиків і "сприяння" у продовженні нелегального бізнесу.

Співробітники спецслужби взяли поліцейського після отримання через посередника частини щомісячної данини у розмірі 500 доларів. Оперуповноважений намагався втекти від правоохоронців на власному позашляховику та був зупинений після переслідування на околиці міста.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Старшого лейтенанта затримано згідно із ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів співробітником карного розшуку.