4 депутати пропонують ВР запровадити Громадську раду доброчесності суддів та особливі декларації для них

Текст проекту закону розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається, що кваліфікаційне оцінювання кандидатів на посаду судді проводитиметься за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики та доброчесності. Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності проводиться з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації.

Передбачено також формування та ведення досьє кандидата на посаду судді, а також вимоги до його змісту. Формування та ведення суддівського досьє та досьє кандидата на посаду судді здійснюватиметься в автоматизованій системі. Досьє мають бути відкритими для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за винятком відомостей, що не підлягають оприлюдненню.

Крім того, законопроектом передбачено створення Громадської ради доброчесності, яка покликана сприяти ВККС у встановленні відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності. Рада збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), надає ВККС таку інформацію, у тому числі, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, має право створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та доброчесності суддів (кандидатів на посаду судді) тощо.

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Членами такої ради можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у галузі своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності.

"З метою уникнення корупційних ризиків та для забезпечення принципів відкритості і прозорості діяльності суддів законопроектом удосконалено положення щодо моніторингу способу життя судді, передбачено здійснення обов’язкової повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається суддею та кандидатом на посаду судді", - йдеться у пояснювальній записці.

Результати моніторингу способу життя судді можуть також використовуватися для оцінки дотримання суддею правил суддівської етики.

Серед іншого, законопроектом вперше закріплюється обов’язок судді та кандидата на посаду судді подавати декларацію родинних зв’язків, а також обов’язок судді щорічно подавати декларацію доброчесності.

Також додатково вводяться такі підстави дисциплінарної відповідальності судді як неподання або несвоєчасне подання відповідних декларацій суддею або ж декларування в них завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей і тверджень.

Законопроектом деталізовано підстави дисциплінарної відповідальності судді та підстави для прийняття висновку про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги. Зокрема, такою визнається поведінка судді, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

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Крім того, новелою у законопроекті є створення законодавчих умов, за яких до лав суддівського корпусу на рівні апеляційних, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України зможуть приєднатися науковці-правники та адвокати. Так, закріплюється спеціальна процедура призначення на посаду судді вперше. Призначення кандидатів на посаду судді за спеціальною процедурою здійснюватиметься за результатами проведеного конкурсу в порядку, визначеному законом.

Також у законопроекті йдеться про підвищення соціальних гарантій професії судді. Законопроектом пропонується збільшити розмір щомісячного довічного грошового утримання з 60 до 80% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не може бути більшим ніж 90% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, зазначається в пояснювальній записці.

Законопроектом також удосконалено положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.