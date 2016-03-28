У Кремлі заявили, що жодних рішень щодо Савченко поки не прийнято

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам у Москві.

"Поки що я можу тільки констатувати, що поки що жодних дій не робилося. Де-юре і де-факто наразі Савченко є засудженою. Де-юре вона має можливість апелювати. Чекаємо. Якщо будуть якісь рішення або дії вживатися, ми вас поінформуємо", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, коли можна очікувати рішення у справі Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко та її захист відкидають обвинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Після оголошення вироку президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії двох російських військовослужбовців, затриманих за їхню участь у збройній агресії проти України.