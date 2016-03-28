У Верховному суді розповіли, коли почнуть розгляд справ проти суддів, що переслідували "майданівців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це суддя Судової палати в адміністративних справах Верховного суду Олег Кривенда повідомив сьогодні на брифінгу.

"Вища рада юстиції подала заяву про перегляд зазначених рішень Вищого адміністративного суду до Верховного суду України. Коли ми казали вам про те, що в березні будуть справи, ми сподівалися, що вчасно такі справи надійдуть до Верховного суду... Зважаючи на те, що справи тільки що почали надходити, перша така справа призначена до розгляду в судовому засіданні 12 квітня на 11:00", - сказав Кривенда.

Як зазначив суддя Судової палати в адміністративних справах ВСУ, ця справа розглядатиметься в усному провадженні, ЗМІ матимуть змогу бути присутніми на засіданні.

"Ця справа буде одного із суддів міста Києва... відносно якого Вищою радою було прийнято рішення щодо застосування до нього дисциплінарної відповідальності і відносно якого прийнято рішення Вищим адміністративним судом про те, що строки притягнення щодо цього судді закінчилися", - сказав Кривенда.

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За його словами, інші справи невідкладно призначатимуться до розгляду одразу після надходження до Верховного суду.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк заявив, що рішення Верховного суду, в якому ВРЮ оскаржила рішення Вищого адмінсуду щодо не притягнення до відповідальності ряду суддів, стане ключовим у питанні покарання суддів, які переслідували учасників Революції Гідності.

За словами Бенедисюка, на сьогодні 15 із 22 суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану, і щодо яких ВРЮ, за висновками Тимчасової спецкомісії, прийняла рішення внести подання про звільнення за порушення присяги, оскаржили ці рішення у Вищому адміністративному суді. 14 з цих суддів - це судді з Києва.

Бенедисюк зазначив, що ВРЮ не погодилась з правовою позицією Вищого адмінсуду, який фактично скасував рішення щодо цих суддів, і звернулася до Верховного суду з проханням визнати незаконним рішення Вищого адмінсуду.

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