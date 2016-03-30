У Києві презентували репродукцію Королівського Євангелія 1401 року (фото)
11:19, 30 березня 2016Суспільство
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У Києві 29 березня презентували факсимільне видання Королівського Євангелія 1401 року. Подія відбулася в Музеї книги і друкарства України.
У Києві презентували стародавнє факсимільне видання Королівського Євангеліє / фото УНИАН
Фотокореспондент УНІАН відвідав цю подію.
Зазначимо, Королівське Євангеліє написане на 176 аркушах, прикрашене мініатюрами, заставками та ініціалами; є визначною пам'яткою українського письменства. В 1401 році переписане у Королево (тепер селище) на Закарпатті. Наразі зберігається в Закарпатському краєзнавчому музеї (м. Ужгород).
Особливістю факсимільного видання є те, що воно повністю відтворює цінне видання минулих років зі збереженням усіх його особливостей: формату, сорту, кольору паперу і обкладинки.
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