Поліція відкрила справу за фактом замаху на депутата Парасюка

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян, справу порушено за ст. 112 Кримінального кодексу ("замах на життя державного діяча"). За даними високопосадовця поліції, 30 березня близько 22:00 у Києві "скоєно замах на життя народного депутата".

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"Виходячи з авто, невідомий кинув у його бік предмет, який вибухнув. Сам депутат не постраждав. Від вибуху тільки пошкодило три автомобілі, які були припарковані", – написав Вадим Троян.

Як повідомляв УНІАН, депутат Верховної Ради Ігор Луценко повідомив, що в автомобіль позафракційного депутата Володимира Парасюка кинули гранату.