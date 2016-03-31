В окупованому Криму не видають автономери українцям, які відмовилися від російського громадянства

Про це розповів представник Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, повідомляє "Крим.Реалії".

«Їх дискримінують відразу вже за ознакою громадянства. Їх відразу позбавили прописки, їх відразу позбавили реєстрації. Примушували брати вид на проживання. Тепер їм не видають ніяких російських номерів, тому що вони громадяни України», – сказала вона.

Правозахисниця радить кримчанам в таких випадках вимагати письмову відмову. Можливо, за її словами, такий «документ» допоможе позбутися від штрафів.

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«Нехай вони дають письмово цей папір. Коли вони дадуть письмово, то, можливо, при зупинці даішниками людини з українськими номерами, що має вид на проживання, що має відмову в тому, що їй не дали номер, можливо, що їй вдасться уникнути штрафів», – зазначила Сєдова.

Представник громадської організації «Дорожній контроль Севастополя» Максим Мішин радить громадянам без російського громадянства зареєструвати автомобіль як іноземний.

«Їм необхідно оформитися в митниці, або виїхати за територію Криму і знову в'їхати, для того, щоб у вас була позначка, що ви перетнули «кордон», – зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в анексованому Криму почнуть штрафувати водіїв за їзду на автомобілі з українськими номерами. Штраф, згідно з кодексом про адміністративні правопорушення, буде становити 500 рублів ($6,8). Однак при подальшому порушенні можуть позбавити прав на термін до трьох місяців.

Раніше в кримському ДІБДД повідомляли, що з номерами українського зразка в окупованому Криму продовжують їздити близько 25% автомобілів.

Для заміни держзнаків водіям дозволили не заново здавати іспити на знання російських правил дорожнього руху, а прийти в ДАІ з паспортом, документами на машину і номерним знаком і отримати новий.

У січні кримські водії оскаржили в суді необхідність заміни українських номерів, однак 17 лютого Верховний суд Росії відхилив скаргу, пославшись на закон про безпеку дорожнього руху, який зобов'язує автомобілістів проходити обов'язкову реєстрацію в ДІБДД Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".