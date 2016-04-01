СБУ викрила схему розкрадання сотень тисяч гривень, виділених на фортифікаційні споруди (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці спільно з працівниками Держкомітету фінмоніторингу встановили, що частина цільових бюджетних асигнувань на створення в Одеському регіоні оборонних ліній була перерахована зловмисниками ряду комерційних структур Миколаївщини та потім розкрадена.

Читайте такожУ Мінрегіоні запевняють, що фортифікаційні споруди на сході України готові на 100% (інфографіка)

Під час проведення обшуків у семи фірмах співробітники спецслужби виявили документацію, печатки та штампи, які підтверджують здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також вилучено 320 тис. грн готівкою, на рахунках заблокововано понад 430 тис.

«Уже задокументовано розкрадання 640 тис. грн, виділених на фортифікаційні споруди. Перевірка фінансової діяльності комерційних структур, задіяних у корупційній схемі, триває», - зазначається у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, в ході яких з’ясовуються усі обставини розкрадання бюджетних коштів, що виділялися на підвищення обороноздатності країни.