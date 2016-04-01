У Конотопі невідомі підпалили будівлю місцевої телестудії (фото)

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Сумській області, 1 квітня о 4:50 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від чергового державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на Конотопській студії телебачення сталася пожежа. На місце події для з’ясування обставин прибула слідчо-оперативна група.

"За словами сторожа, близько четвертої години ранку вона почула, як у одній з кімнат приміщення розбили скло. Відкривши двері даної кімнати, побачила, що там сталася пожежа. Жінка одразу викликала пожежників та повідомила директора студії", - повідомляють у поліції.

З місця події вилучено пляшку зі слідами копоті та залишками паливо-мастильного матеріалу, яку направили на експертизу.

Вогонь знищив апаратуру, комп’ютерну техніку та меблі. Постраждалих в наслідок пожежі не має.

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За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення осіб причетних до цієї події.

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