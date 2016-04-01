Першоквітневі ігри в коаліцію: Луценко жартує про новий Кабмін з усього двома міністерствами

Голова фракції БПП Юрій Луценко у своєму Facebook на честь першого квітня озвучив нову концепцію уряду, про яку нібито домовились "Народний фронт" і БПП.

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"Домовленість про новий коаліційний уряд БПП і НФ досягнуто. Цьому сприяло значне спрощення структури Кабміну. Відтепер у ньому буде лише Міністерство внутрішніх і Міністерство зовнішніх справ", - написав Луценко.

Розвиваючи тему, голова фракції БПП запропонува: "Баланс прем'єра Гройсмана і спікера Парубія логічно доповнить тандем Авакова і Клімкіна. Для розширення коаліції ми також підтримали вимоги "Самопомочі" і вносимо новий склад ЦВК на чолі з Садовим"

Додамо, що сьогодні у БПП вже заявили, що у більшості, включно з позафракційними, вже 231 депутат. Проте разом у "Народному фронті" та БПП їх усе ще менше 226. А кандидатуру голови уряду має висунути саме коаліція фракції.