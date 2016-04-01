По Україні на суботу оголосили штормове попередження

Уже під кінець дня п'ятниці в більшості регіонів України здійметься поривчастий вітер, який посилиться у суботу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики попереджають, що до кінця доби 1 квітня в більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині пориви та шквали 19-24м/с. Протягом 2 квітня в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі до 24 м/с.

На Сумщині та Чернігівщині очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

На Київщині до кінця доби 1 квітня та протягом доби 2 квітня пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.