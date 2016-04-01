Підготовче засідання суду у справі про видачу зброї "тітушкам" триває вже 4 години, адвокати обвинувачених затягують час

Як передає кореспондент УНІАН, Святошинський районний суд Києва сьогодні розпочав підготовче засідання з розгляду провадження щодо незаконної видачі зброї МВС так званим “тітушкам” у лютому 2014 року.

У незаконній видачі зброї обвинувачують трьох колишніх працівників міліції Віталія Степанчука, Романа Калетина, Романа Діхтяря, а також одного цивільного - Ростислава Заворотного.

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Спочатку адвокат Заворотного Олександр Дульський заявив клопотання про відвід прокурору Генеральної прокуратури Олександру Ганілову, оскільки, як стверджує адвокат, цей прокурор причетний до фальсифікації речових доказів, зокрема, за словами Дульського, його підзахисному під час обшуку було підкинуто бойову гранату, що стало головною підставою для взяття його під варту.

Головуюча у справі суддя Вікторія Жмудь відмовила у задоволенні цього клопотання.

Після цього захист обвинуваченого подав ще одне клопотання з вимогою повернути обвинувальний акт до Генпрокуратури, тому що, на думку адвокатів, він складений з порушенням чинних норм кримінального законодавства. Адвокати обгрунтовували це клопотання близько 2-х годин.

У даний час суддя пішла до кімнати для нарад для прийняття рішення за даним клопотанням.

Під час перерви у засіданні прокурор у справі Ганілов висловив сподівання, що суд сьогодні ще встигне розглянути клопотання про взяття під варту одного з обвинувачуваних — Заворотного. Він також нагадав, що прокуратура передала до суду всі необхідні документи з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 27 березня Заворотного - єдиного затриманого у справі щодо незаконної передачі зброї «тітушкам» для розстрілів учасників Євромайдану - відпустили з-під варти. Заворотного підозрюють у незаконному одержанні 408 автоматів Калашникова і 90 тис. патронів.

Раніше група «Євромайдан SOS» повідомила, що Апеляційний суд Києва навмисно зволікав з розглядом провадження про незаконну передачу зброї МВС міліціонерам і «тітушкам» для силового розгону Майдану і майже три місяці визначав її підсудність. Потім, коли справу передали на розгляд до Святошинського суду, залишився один день до закінчення тримання під вартою Заворотного. Але суддя Святошинського суду Жмудь відмовилася розглядати цю справу в суботу, 26 березня, - єдиний день, коли суд міг продовжити тримання під вартою Заворотного.

Організація зазначала, що епізод про незаконну видачу зброї сам по собі є ключовим для доказу переслідувань учасників Євромайдану представниками режиму екс-президента України Віктора Януковича, «адже яскраво демонструє зв'язки між міліцією та кримінальними угрупованнями для придушення протесту».