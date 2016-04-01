Пєсков: Президент РФ не має відношення до бізнесмена, який передав нерухомість "жінкам Путіна"

Про це заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Чоловік, який згаданий у цих дослідженнях", нам не відомий. У цьому випадку президент (РФ - Ред.) не має ніякого відношення до нього, тому ми не можемо бути адресатами для подібних питань", - сказав представник Кремля.

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Відповідаючи на уточнювальне питання, Пєсков сказав, що "судячи з усього, (ця публікація - Ред.) є "частиною інформаційної атаки, про яку раніше попереджав Кремль".

"Ми переконані, що, так чи інакше, продовження подібних публікацій буде, вони ще будуть", - сказав прес-секретар російського президента.

Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.