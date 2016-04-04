Чернівецька міськрада заборонила використання в місті вивісок із словом "Росія"

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення міськради сьогодні проголосували 37 депутатів.

Цим рішенням міськради передбачається також демонтаж плити із назвою російського міста Подольськ із Алеї міст-побратимів у Чернівцях, яка розташована на Центральній площі.

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Водночас міський голова Олексій Каспрук повідомив, що до Дня міста, яке відзначається щороку у перші вихідні жовтня, міська рада протокольним дорученням виділить кошти на встановлення нових плит на Алеї міст-побратимів із символікою та назвами інших міст, з якими Чернівці тісно співпрацюють – Ясси (Румунія) та Кишинів (Молдова).

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня на підставі відповідного рішення робочої групи міської ради було демонтовано слово «Росії» з вивіски на приміщенні «Сбербанку Росії» на Центральній площі.

Також Чернівці офіційно розірвали угоди про побратимство з російськими містами Брянськом і Подольськом.