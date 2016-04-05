Після демобілізації військові мають право не здавати частину свого майна - Міноборони

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Центру управління речового забезпечення тилу Збройних сил України Юрій Гусляков.

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За його словами, від військового здається лише інвентар із терміном служби понад 2 роки. При цьому Гусляков зазначив, що на відміну від попередніх років, демобілізована особа може залишити собі в користування берці, куртку, кепку, штани, шапку та рукавиці.

Також Гусляков зазначив, що після повернення додому, демобілізований повинен протягом 5 діб з моменту звільнення стати на облік у військкоматі за місцем проживання.

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