Після демобілізації військові мають право не здавати частину свого майна - Міноборони
13:47, 05 квітня 2016Суспільство
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Після демобілізації військовослужбовці мають право не здавати частину свого майна, яким вони користувалися під час служби в армії.
Військовий здає тільки інвентар з терміном служби більше 2 років. / Фото УНІАН
Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Центру управління речового забезпечення тилу Збройних сил України Юрій Гусляков.
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За його словами, від військового здається лише інвентар із терміном служби понад 2 роки. При цьому Гусляков зазначив, що на відміну від попередніх років, демобілізована особа може залишити собі в користування берці, куртку, кепку, штани, шапку та рукавиці.
Також Гусляков зазначив, що після повернення додому, демобілізований повинен протягом 5 діб з моменту звільнення стати на облік у військкоматі за місцем проживання.
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