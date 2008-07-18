Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 21,5%

Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками поточного року з 5,5% до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2% до 21,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Києві економіст Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

“Згідно з нашим поточним прогнозом, ВВП збільшиться на 6% у поточному році”, - сказав він.

При цьому СБ наголошує, що Україна знаходиться на правильному шляху щодо зниження темпів зростання інфляції (на сьогодні вона становить 29% у річному обрахуванні).

За словами Р.ПІОНТКОВСЬКОГО, СБ прогнозує до кінця року зниження темпів інфляції відносно сьогоднішнього рівня.

«Ми прогнозуємо, що до кінця поточного року він (рівень зростання інфляції – УНІАН) становитиме 21,5%», - сказав Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Окрім цього, за прогнозами Світового банку, за підсумками 2009 року рівень інфляції погіршений з 13% до 15,3%, при цьому також погіршений рівень зростання ВВП з 5% до 4,5%; на 2010 рік СБ прогнозує рівень інфляції 9,9% (попередній прогноз – 9,8%), рівень зростання ВВП – 5% (попередній прогноз – 4,5%).

Як повідомляв УНІАН, цього року Світовий банк двічі переглядав прогноз інфляції для України. У січні СБ змінив прогноз рівня інфляції в Україні за підсумками цього року з 9,6% до 13,8%. У квітні СБ погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% до 17,2%.

Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк ні в січні, ні в квітні не переглядав, залишивши його на рівні 5,5%.