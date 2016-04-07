ОБСЄ заявляє про звільнення спостерігачів, сфотографованих на весіллі бойовиків

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Facebook.

У місії прокоментували фотографію, яка з'явилася у соціальних мережах. На світлині видно спостеріга ОБСЄ разом з донькою бойовика на прізвисько "Бабай", яка одружувалася з іншим бойовиком.

"У відповідь на повідомлення в соціальних мережах: фотографія була зроблена в червні 2015 року. СММ ОБСЄ шкодує про даний інцидент. Хоча спостерігачі не відвідували весілля як таке, фото чітко вказує на помилкове рішення з їхнього боку. Ці спостерігачі більше не працюють у місії", - наголосили у місії.

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У повідомленні відзначається, що Спеціальна моніторингова місія – це місія, яка здійснює неупереджений моніторинг та надає звіти.

"Вона суворо слідкує за тим, щоби спостерігачі дотримувалися кодексу поведінки, який передбачає, зокрема, неупередженість та об'єктивність. Непрофесійна поведінка спостерігачів на фото є одиничним випадком, що не має кинути тінь на репутацію інших членів місії", - йдеться у повідомленні.