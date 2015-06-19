На території України перебувають майже 9 тисяч російських військових – штаб АТО

Про це заявив заступник керівника штабу АТО полковник Сергій Галушко, повідомляє прес-центр штабу.

«Безпосередньо на території України зафіксовано наявність угруповання російських військ у складі майже 9 тисяч осіб, які мають на озброєнні 532 одиниці бронетанкової техніки, 153 одиниці артилерійських гармат, 190 танків, 89 одиниць реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), засобів ППО — 66 та 4 «Точки-У», - сказав він, додавши, що чимале угрупування російських військ також зосереджено на кордоні з Україною.

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«Збройні незаконні формування налічують близько 33 тисяч осіб, мають на озброєнні понад 368 танків, понад 940 бойових броньованих машин, 375 одиниць ствольної артилерії», - зауважив Галушко.