Командувач ВМС: Одесити стійко протидіють загрозі дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук у своєму привітанні одеситам з нагоди 72-ї річниці від дня визволення міста від фашистських загарбників.

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«Насамперед, вітаю із святом миру і свободи визволителів Одеси і одеситів, які пережили окупацію. На жаль, живих свідків тієї страшної війни стає все менше і менше, але ми будемо завжди пам’ятати подвиг старших поколінь», - йдеться у привітанні. За словами Гайдука, у світі немає нічого дорожчого за людське життя і мир, і одесити, «переконавшись у цьому ще раз у зв’язку із російською агресію проти нашої країни, об’єдналися і стійко протидіють загрозі дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні».

Як заявив керівник виду Збройних сил України, «Військово-Морські Сили з перших днів перебазування на материкову частину України докладають усіх зусиль для забезпечення регіональної стабільності і безпеки, захисту країни з морського напрямку». Він запевнив: «надалі ми разом з нашими бойовими побратимами із інших видів Збройних Сил і силових структур, а також спільно з усіма небайдужими до долі Батьківщини людьми будемо посилювати оборонну міць нашої незалежної держави».

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Сьогодні у Одесі проходять урочистості з нагоди 72-ї річниці від дня визволення міста від фашистських загарбників. Серед основних заходів – покладання вінків і квітів до пам’ятника «Невідомому матросу», що на Алеї Слави у Парку культури і дозвілля імені Тараса Шевченка, покладання вінків та квітів на воду на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських сил Збройних Сил України та загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, до стели «Крила Перемоги» на пл. 10 квітня, а також фестиваль духових оркестрів “Весняна Одеса” на Думській площі.