Цього року ЗСУ отримають понад 500 тепловізорів для розвідки та спостереження

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай на брифінгу.

За його словами, державні підприємства продовжують постачати до ЗСУ нове та модернізоване озброєння і військову техніку.

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"За минулий тиждень українська армія отримала 150 одиниць сучасної стрілецької зброї. Усього згідно з державним оборонним замовленням цього року Збройним Силам України поставлено 280 одиниць озброєння та військової техніки та понад 28 тис. боєприпасів", - сказав Чернобай.

Військові представництва Міноборони з початку року проконтролювали якість ремонту, виробництва та прийняли продукцію оборонного призначення на загальну суму близько 750 млн грн, а для інших силових структур - майже 947 млн грн.

За надання зазначених послуг до спеціального фонду Міноборони перераховано 2 млн 287 тис. грн.