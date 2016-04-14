У Раді Європи наполягають на постійному моніторингу ситуації з правами людини в Криму - доповідь

Такий висновок зроблений у доповіді щодо стану прав людини в Криму, яка була представлена в рамках засідання Комітету міністрів Ради Європи у середу в Страсбурзі, повідомляє прес-служба організації.

Доповідачем виступив посол Жерар Штудман, який перебував в Криму із семиденним візитом за дорученням генерального секретаря РЄ Торбйорна Ягланда.

Як відомо, генсек РЄ оголосив про своє рішення направити посла Штудмана з візитом у сфері прав людини 20 січня 2016 року на прохання Комітету міністрів і держав-членів, а також після політичних консультацій з урядами України та Російської Федерації. Делегація перебувала в Криму з 25 по 31 січня і не займалася питаннями, пов'язаними зі статусом Криму.

Представляючи доповідь, посол Штудман заявив, що "головним найважливішим висновком цієї доповіді є необхідність повторно відкрити півострів для моніторингових структур Ради Європи та інших відповідних міжнародних механізмів". Він також підкреслив, що "не є ні нормальним, ні прийнятним, коли населення у кількості 2,5 мільйонів чоловік повинно перебуває поза досяжністю правозахисних механізмів, створених для захисту всіх європейців".Читайте такожКеррі назвав жорстокими дії Кремля щодо супротивників окупації Криму

Як повідомляв УНІАН, вчора кримські окупанти оголосили про призупинення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, пояснивши таке рішення побоюваннями щодо можливих "екстремістських дій".

При цьому адвокат, який представляє інтереси Междлісу, вже анонсував оскарження цього рішення.

Також це рішення засудили у МЗС України та у міжнародній спільноті.