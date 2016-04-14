Бунт у Луцькому СІЗО: 26 ув’язнених влаштували погром та порізали собі вени (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтСУ у Волинській області, 13 квітня близько 22.10 у Луцькому слідчому ізоляторі ув’язнені влаштували бунт, вимагаючи послаблення режиму тримання та отримання непередбачених законодавством пільг та переваг.

Зокрема, ув’язнені камер внутрішніх постів №№4,5,6 стукали в двері камер, викидали з камер особисті речі, виливали воду, підпалювали особисті речі, пошкоджували майно камер. У результаті протиправних дій 26 ув’язнених порізали собі передпліччя рук. Для надання медичної допомоги прибували 3 карети швидкої медичної допомоги. Трьох ув’язнених було доправлено до лікувального закладу. Після надання кваліфікованої медичної допомоги ув’язнених повернули в слідчий ізолятор.

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Як зазначається в повідомленні, протиправні дії ув’язнених були припинені власними силами закладу приблизно в 23.50. Поліція та інші правоохоронні органи не задіювались.

«Цілісність камер не порушена, всі ув’язнені залишились у своїх камерах. Фізична сила і спеціальні засоби до ув’язнених не застосовувались. Травм і тілесних ушкоджень співробітники не отримали. На даний час надзвичайну подію локалізовано, оперативна обстановка в слідчому ізоляторі контрольована, всі ув’язнені перебувають на своїх місцях», - запевняють у пенітенціарній службі.

На даний час надзвичайна подія локалізована, оперативна обстановка в слідчому ізоляторі контрольована, всі ув’язнені перебувають на своїх місцях. По даному факту проводиться службове розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, за фактами масових безладів у СІЗО слідчим відділом Луцького ВП ГУ Нацполіції сьогодні розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 391 (злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань) та ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) ККУ.

Нині проводяться усі необхідні слідчі дії задля встановлення об'єктивної істини. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівника Луцької місцевої прокуратури.