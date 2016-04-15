Нацрада з телерадіомовлення дозволила відновити мовлення двох російських телеканалів

Про це повідомила прес-служба регулятора. «Російські телеканали «Еврокино» і «Радость моя» залишаться в кабельних мережах», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними прес-служби, телеканали вжили заходів для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог українського законодавства й надали Нацраді необхідні докази.

«Голова Національної ради Юрій Артеменко повідомив, що в регуляторний орган надійшли гарантійні листи від правовласників програм «Еврокино» і «Радость моя», в яких вони запевняють про вжиті заходи щодо усунення порушень українського законодавства», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, рішення про заборону телеканалів «Еврокино» і «Радость моя» Нацрада з телерадіомовлення ухвалила під час засідання 17 березня. Регулятор під час моніторингу ефіру цих телеканалів зафіксував розміщення фільмів за участю осіб, які загрожують національній безпеці України, і реклами, не адаптованої до вимог українського законодавства.

Крім телеканалів «Еврокино» і «Радость моя», 17 березня Нацрада виключила з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, російські телеканали «Музыка Первого», «Осеап–TV», HD Life, «ТДК (Телевизионный Дамский Клуб)», «24 Док», «Детский», STV, «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», Drive, «Мать и дитя».

5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

Відтоді Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України близько 50 російських телеканалів.

Дані телеканали займаються російською пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, що використовується країною-агресором.