У Києві невідомі намагалися підпалити представництво Росспівробітництва, завадив дощ
20:48, 15 квітня 2016Суспільство
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У Києві група невідомих осіб намагалася підпалити офіс представництва Росспівробітництва, який знаходиться на вулиці Борисоглібській, 2 в Подільському районі.
У Києві намагалася підпалити офіс Росспівробітництва / allbc.info
Як повідомили Головне управління поліції в Києві, інцидент стався близько 17:00. За попередніми даними, група людей в балаклавах в кількості близько 20 осіб кинула димові шашки до вхідних дверей і намагалася запалити кілька автомобільних покришок.
«Але враховуючи той факт, що у цей час у Києві йшов сильний дощ, розпалити вогнища покришок не вдалося», - зазначили в столичній поліції, додавши, що після того, як на місце події почали прибувати патрулі правоохоронців, невідомі розбіглися.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом події.
У поліції не виключають, що воно може бути відкрито за статтею «Хуліганство» або «Навмисне пошкодження чужого майна».
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