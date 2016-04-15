У Києві невідомі намагалися підпалити представництво Росспівробітництва, завадив дощ

Як повідомили Головне управління поліції в Києві, інцидент стався близько 17:00. За попередніми даними, група людей в балаклавах в кількості близько 20 осіб кинула димові шашки до вхідних дверей і намагалася запалити кілька автомобільних покришок.

«Але враховуючи той факт, що у цей час у Києві йшов сильний дощ, розпалити вогнища покришок не вдалося», - зазначили в столичній поліції, додавши, що після того, як на місце події почали прибувати патрулі правоохоронців, невідомі розбіглися.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом події.

У поліції не виключають, що воно може бути відкрито за статтею «Хуліганство» або «Навмисне пошкодження чужого майна».